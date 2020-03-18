金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年1月新契約保費587.32億元，年減6％。以幣別觀察，人民幣及澳幣保單銷售狀況持續疲弱，分別年減達65％、49％，但最大宗的美元保單已見回溫、年增9％。以種類觀察，傳統型外幣保單銷售均優於投資型外幣保單。

金管會統計，2020年1月外幣保單新契約保費587.32億元，較去年同期624.03億元減少6％。其中，投資型保單147.92億元，較去年同期227.28億元減少達35％。但傳統型保單439.4億元，較去年同期396.75億元成長達11％。

受中美貿易戰等國際政經局勢動盪、高宣告利率利變壽險陸續停售、比較基期較高影響，致使外幣保單自2019年起銷售熱度即明顯降溫。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、台灣、國泰人壽，傳統型外幣保單則為南山、國泰、新光人壽。

美元保單2020年1月新契約保費18.27億美元，年增9％。其中，投資型保單4.16億美元，仍年減9％，但傳統型保單14.11億美元，年增達16％。前三大業者方面，投資型美元保單為法國巴黎、台灣、國泰人壽，傳統型美元保單為南山、國泰、新光人壽。

澳幣保單2020年1月新契約保費0.79億澳元，年減達49％。其中，投資型保單0.23億澳元，年減達60％，投資型保單0.56億澳元，亦年減達43％。前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、法國巴黎、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。

人民幣保單2020年1月新契約保費3.28億人民幣，年減達65％。其中，投資型保單2.93億人民幣，年減達68％，傳統型保單0.35億人民幣，亦年減17％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為台灣、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為國泰、台灣、新光人壽。

(時報資訊)