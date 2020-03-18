上市櫃公司股東會自4月起陸續登場，因應新冠肺炎疫情持續延燒，金管會指示集保結算所訂定開會防疫指引。集保表示，「因應防疫召開股東會之作業指引」已拍板定案，針對3大方向制訂相關準則，未來將視衛福部疾管署疫情公告，進行滾動式調整。

依據證交法規定，目前約1950家上市、上櫃及興櫃公司，需在6月底前召開股東常會。由於股東會召開通常屬室內集會，有增加群聚感染風險，金管會對此相當重視，指示集保結算所邀集有關單位研議相關因應及配套措施。

為使股東會順利召開，並兼顧防範疫情、維護股東參與會議權利，配合政府超前布署防疫措施政策，集保4日邀集股務協會、股務代理機構、上市公司代表及證券周邊單位等共同研議，制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會參考。

集保指出，防疫作業指引除參考衛福部疾管署針對公眾集會最新公布的新冠肺炎因應指引外，並參酌股務作業實務訂定。主要內容包括：股東會前的會場防疫設置、開會當日的規畫動線及防疫作業原則、因應疫情可能影響開會地點變更的配套措施及備援方案等。

若股東要出席股東會現場，指引規定須配戴口罩、配合量測體溫，若發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進入公司設置的隔離安置場所，並建議回家休息或就醫治療。而公司亦要在開會通知書上，載明上述需配合防疫事項，讓股東清楚瞭解公司防疫措施。

金管會表示，希望各公司能依據前述作業指引建議，預先妥善規範召開股東會相關細節，盼能順利完成召開股東會。集保表示，作業指引內容未來會視衛福部疾管署疫情公告，進行滾動式調整。

金管會也再次呼籲上市櫃及興櫃公司，應多向股東積極宣導採用電子投票出席股東會。股東如果採用電子投票，即可不必親自出席股東會現場，避免被感染風險，且採用電子投票視為親自出席股東會，同樣可保障股東權益。

(時報資訊)