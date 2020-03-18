國泰投信遞件向台灣證券交易所申請「Solactive新加坡REITs優質高息指數」資格認可，是投信公司今年第4件(合計6檔)ETF標的指數資格認可申請案。

根據送件資料顯示，「Solactive新加坡REITs優質高息指數」由Solactive指數公司所編製，指數採多因子加權方式計算，以新加坡交易所上市不動產投資信託為選股範圍，篩選最低流通市值限額為5億新幣的不動產投資信託，現有成分股計30檔。目前上市ETF總計119檔。

(時報資訊)