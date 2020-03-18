張菲、費玉清大姊恆述法師（費貞綾），近日爆出欠下鉅額高利貸，但2個弟弟多年來替她還不少債，這次也心寒不幫了，她現正努力賣鑽石還債，不過名嘴彭華幹卻預告，她一輩子都還不了，「要她趕快清醒面對現實」。

張菲和費玉清過去多次幫姊姊還債，去年已幫忙還快2千萬高利貸，沒想到不到1年，又欠這麼多，無奈之下決定不再幫忙，據《自由》報導，彭華幹指出，張菲和費玉清40年來，已幫恆述法師還了2億元，且更讓他驚訝的是，恆述法師還跟20家錢莊往來，因此彭華幹預告「一輩子都還不了了」。

至於恆述法師稱要跟以色列鑽石商會面，藉此召告債主她正努力還債，不過彭華幹卻痛批「費大媽妳還是不肯面對現實嗎？」認為這些只是她自己編出來的藉口，要她快點清醒面對現實，而她之所以沒被錢莊綁起來逼還債，是因為身分不同，這些債主原本沒打算浮上檯面，但因為恆述法師的緣故上了新聞，「他們只好潛入水底，今後妳的生活，能不在恐懼中度過嗎？」

(中時電子報)