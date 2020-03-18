駐洛杉磯台北經濟文化辦事處位在市中心的韓國城，同棟大樓今天傳出武漢肺炎確診病例，駐處午間啟動應變措施，關閉領務大廳，利用視訊會議、異地辦公。

經文處長朱文祥接受電話訪問表示，今天接到大樓管委會通知，2樓的某租戶確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），經文處維持基本人力之外，安排同仁異地上班。

洛杉磯經文處在韓國城的商辦大樓30年，1樓、3樓、5樓設有辦公室，7樓是對外開放的領務大廳，每天有50到100名僑胞、留學生前來辦理護照文件。

考量大樓共用電梯、中央空調的情況下，經文處今天午間發布的聲明稿宣布，即日起關閉領務大廳，暫停收件服務，僅受理攸關人身安全的急難救助案件。

朱文祥表示，儘管目前大樓仍照常開放，為了照顧駐處同仁的健康，今天中午以後各單位維持最少人力上班，其他同仁異地上班以分散風險。

經文處共有10多個駐外單位組成，原先在這棟大樓的上班人數約有60人，實施緊急應變方案之後，辦公室維持基本人力約20人，提高防疫措施，全程配戴口罩並加強消毒。（編輯：陳政一）1090318

(中時電子報)