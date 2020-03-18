市場傳美國總統川普擬訂8500億美元救市方案，在周二美股起了漣漪，不僅道瓊工業指數大漲逾千點，以半導體產業為主軸的費城半導體指數也飆漲9.84%，其中英特爾、台積電ADR與美光等與台廠科技族群關係密切的股票，也都大漲8~12%不等。

台積電近期在外資連番大賣超陰影籠罩下，跌跌不休，不過，公司迄今並未因新冠肺炎疫情而向下修正財測，反而高階5奈米製程訂單已爆滿至年底，全球競爭韌性強與基本面優異仍普被國內法人認同。公司將在周四除息前夕，台積電ADR在周二美股收市，傳來大漲8.1%利多因子，有機會促使空手或外資回補，不宜漠視。

除台積電ADR大漲外，全球半導體巨擘英特爾也在周二發飆，大漲達12.3%，短多呈報復性反意味濃厚；另外，主攻DRAM商機的美光，周二同樣大漲8.4%，可望激勵台股相關概念股包括南亞科等短多效應，值追蹤。

(工商 )