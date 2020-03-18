隨著新冠肺炎疫情持續延燒，縣市首長作為成外界關注！其中新北市長侯友宜率先要求新北市師生6月前不准出國、沒必要出國，中央後來也跟進，規定師生在這學期結束前都不准出國。對此，前立委蔡正元認為，侯友宜沒有天天開記者會，但侯有著極高的警覺心，侯這樣做實事，比起那些花時間造神的人或嘴巴上爭強好勝的人，才是好的公僕及好的領導人。

蔡正元在臉書撰寫「侯友宜的警覺心」一文。他指出，侯友宜沒有天天開記者會，但侯友宜有著極高的警覺心。當日本那條郵輪旅客到基隆、台北、新北觀光，有位香港旅客確診消息曝光，侯友宜即刻派人到景點消毒，這時其他首長或指揮官都還沒有反應。

當有中學生旅遊回來確診，其他首長或指揮官沒有反應時，侯友宜率先禁止師生出國。當其他首長或指揮官還在爭辯有無社區感染，侯友宜已超前部署，用兵棋推演模擬社區感染，要準備的事項以及應對是否充足。

蔡正元認為，侯友宜這樣做實事、不搞媒體聲量，比起那些花時間造神的人或嘴巴上爭強好勝的人，才是好的公僕及好的領導人。他說潮水退了才知道誰沒穿褲子、大浪來了才知道誰能游泳，「不要只顧著自我造神」。

(中時電子報)