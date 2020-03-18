新冠肺炎疫情衝擊全球股市，拖累台股連日重挫，金管會上周啟動第一階段措施，鼓勵上市櫃公司實施庫藏股「自救」。據統計，截至16日止，已執行完畢或正執行中的庫藏股家數共51家，最大可買回金額達97.66億元。

面對台股恐慌性下殺，金管會12日除信心喊話，強調台股基本面無虞、具高殖利率優勢外，也宣布鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股，正式啟動第一階段的「自救」措施。

據證期局統計，截至3月16日止，上市櫃公司共有8家實施庫藏股措施已執行完畢，總金額共6.84億元，目前正在執行中的尚有43家，預估總買回金額為90.82億元，其中單上周便增加達21家實施庫藏股。

台股17日重挫278.17點、收於9439.63點，跌幅2.86％。證期局副局長張振山表示，主因美國聯準會降息、同步啟動量化寬鬆，反加深市場對經濟恐陷入衰退恐懼。不過，台股17日成交量達2360.58億元，明顯高於2月均量1460億元，顯示仍有投資人逢低承接。

(時報資訊)