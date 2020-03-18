新冠肺炎疫情衝擊全球股市，致使台股近日連日重挫，金管會主委顧立雄對此啟動第二階段救市措施，鼓勵金融業逢低進場，承接布局績優股。據金管會統計，在扣除已投資部分後，目前銀行、保險及證券期貨業可投資台股額度超過8兆元。

台股17日重挫278.17點、收於9439.63點，成交量達2360.58億元。金管會續啟動鼓勵上市櫃公司實施庫藏股的首階段「自救」措施後，主委顧立雄17日表示，已啟動鼓勵金融業進場逢低投資績優股的第二階段措施，並緊盯停泊但未投資的在台外資動向。

銀行局表示，商業銀行投資上限為核算基數（淨值扣除轉投資金額）的3成，目前換算約1兆156億元。截至2月底，國銀投資股票的持有成本為1902億元，尚有8254億元的可投資空間。而銀行投資股票金額每月均須提報，後續可觀察投資增減狀況。

保險局指出，投資股票及公司債的法定上限為可運用資金的35％，截至1月底的可投資金額為9兆4712億元，而保險業投資股票市值為1兆5687億元，尚有7兆4078億元的可投資空間。

保險局副局長張玉煇指出，保險業去年起納入「股票逆景氣循環機制」，風險資本係數將隨大盤變化而調整。保險業在景氣熱絡時會增加風險資本計提，反轉時則可減少計提，故大盤指數回落低檔時，有助於保險業能逢低進場布局。

證期局表示，證券自營商本具調節市場功用，但須留意不能損及公平價格形成。目前自營部門可投資部位約390多億元。截至2月底的券商合計淨值為5124億元。雖然未設投資上限，但券商並不會將所有淨值投資台股，過往投資部位最高曾達千億元規模。

(時報資訊)