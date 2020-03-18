國民黨新任黨主席江啟臣，未來如何帶領國民黨改革，備受關注。針對2024年國民黨會派誰出來選總統，網友分析後認為，若台中市長盧秀燕2022選舉時仍大勝，就有機會。

對於2024總統人選，PTT網友表示，民進黨大概就賴清德、鄭文燦、林佳龍、陳其邁四選一，後三人誰取得蔡英文的支持當閣揆，誰就最有機會出線，如果這三人接下來在蔡英文任期都沒當到閣揆，那賴清德應該會取得2024門票。

至於國民黨，該網友認為，江啟臣資歷不夠，朱立倫雖然經歷完整、行政團隊人力充沛，但缺乏領導魅力，不太會打選戰，侯友宜有領袖氣質，但背景不夠硬，國民黨不會讓他選，而盧秀燕若在2022選舉仍大勝，就有機會出戰2024總統選舉。

其他網友也提出看法，表示「如果江啟臣明年還能連任的話，就會是他了」、「我覺得k是朱立倫，江連百里侯都沒做過，資歷不夠」、「盧秀燕不可能，2022她頂多是險勝而已」、「賴清德鄭文燦最有可能」。

(中時電子報)