早年以偶像團體「飛輪海」出道的吳尊，和老婆林麗吟結婚逾10年，但為了顧及演藝圈的事業與形象，遲遲拖到2013年，才對外坦承自己已婚、當爸的身分。最近他與妻子參加大陸節目《婚前21天》實境錄影，首度把婚姻生活搬上檯面。透露了他除了隱瞞戀愛、結婚事實，甚至沒有陪老婆拍婚紗照，讓林麗吟自己去拍「一個人的婚紗照」，照片一曝光，連吳尊的嫂嫂同為女人，看了都直呼「好可憐」。

吳尊妻子林麗吟，早年為了幫老公顧形象，獨自拍了「一個人的婚紗照」。（圖／翻攝微博）

在《婚前21天》節目上，吳尊和林麗吟並肩而坐，跟家人聚會。席間吳尊夫妻倆拿出以前拍攝的婚紗照，但只見到新娘林麗吟自己穿著婚紗，在鏡頭前擺出唯美姿勢，身邊卻沒有新郎。嫂嫂問吳尊：「她為什麼一個人去拍？」吳則解釋：「因為那時候在台灣，我們也不能公開，假如我一去拍，全世界都知道了！所以就沒辦法。」讓嫂嫂看了都忍不住為林麗吟叫屈，直呼：「好可憐」。

吳尊妻子林麗吟，早年為了幫老公顧形象，獨自拍了「一個人的婚紗照」。（圖／翻攝微博）

後來吳尊表示，其實他曾經想要補拍與妻子的婚紗照，甚至連攝影師和場地都找好了，但最後一刻被老婆林麗吟拒絕。家人們聞言，鼓勵吳尊和林麗吟再去拍一次婚紗照，留下兩個人在一起的美好畫面。

吳尊妻子林麗吟，早年為了幫老公顧形象，獨自拍了「一個人的婚紗照」。（圖／翻攝微博）

而林麗吟為了顧及老公吳尊形象，在背後忍受孤單多年，有的網友為她感到心疼，但也有網友酸「吳尊又帥又有錢，什麼不能忍？」、「獨自拍的那叫寫真吧？」

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(中時電子報)