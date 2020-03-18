隨著冠狀病毒大流行，美國聯準會採取更多措施來刺激市場中的流動性。周一美股面臨自1987年崩盤以來的最大跌幅，不過到了周二（17日）華爾街反彈，4大指數皆上漲，平均幅度來到5%以上，而道瓊工業指數收盤漲逾1048.86點或5.2%、收21237.38點。

美國聯準會（Fed）日前宣布，將基礎利率調低到0%-0.25%，等於大幅度降息四碼（1個百分點），也延長貸款期限至90天，同時推出7000億美元的量化寬鬆措施；沒想到周一卻暴跌12%，成為美股歷史上第三大跌幅。

川普為了穩定市場，將祭出規模達8500億美元（約新台幣25兆5000億元）的振興計畫，以支撐因新冠病毒導致陷入困境的經濟狀況；另外，美國政府也計畫，將發給民眾每人1000美元（約新台幣3萬元）支票，避免美國各大城市經濟交易陷入停滯。

就在川普提出救濟方案後，投資人信心大增，美股反彈，4大指數漲幅皆在5%以上。道瓊工業指數漲1048.86點或5.2%，收盤報21237.38點；標準普爾指數漲143.06點或6%，收盤報2529.19點；納斯達克指數漲430.19點或6.23%，收盤報7334.78點；費城半導體指數漲127.74點或9.84%，收盤報1426.52點。

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(中時電子報)