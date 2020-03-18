精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月18日)的國際新聞重點。

【1】新聞透視》新冠風暴 全球化奄奄一息

新冠肺炎病毒全球肆虐，全球化因此奄奄一息。原先的分工和比較優勢在越來越多國家鎖國下，人員貨物交流大幅度減低。而對每個國家的民眾而言，病毒也影響了食衣住行育樂各個層面，呈現沒有戰爭的戰疫狀態。

【2】新冠肺炎》西維吉尼亞州首傳確診 美國50州全淪陷 破百人喪命

新冠肺炎疫情延燒，美國西維吉尼亞州（West Virginia）首傳確診，美國50州全部淪陷。此外，美國疫情進入下一個里程碑，已有超過100人喪命。

【3】執委會提議 規模最大入境禁令箭在弦上！歐盟緊急抗疫 全境封鎖30天

歐盟執委會主席馮德萊恩16日表示，為免新冠疫情持續蔓延，她提議禁止所有非必要人員進入歐盟，為期至少30天，上述提議一旦獲歐盟領袖同意，將成疫情爆發後全球規模最大、最多國家參與的入境禁令。各國為防堵疫情紛下重手，祭出「準封城」防疫措施。

【4】英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫

英國衛生部於17日表示，境內的新冠肺炎確診人數一天之間增加了26%，由前一天的1,543個病例，暴增至1,950例，死亡人數增加14例，累計至67人。英國1月31日確診首例新冠肺炎病例，一個半月來累積將近兩千例。

【5】期待Fed振興經濟 美股道瓊反彈逾1000點

本周一美股經歷了一場令投資人心碎的「黑色星期一」之後，美國聯準會(Fed)的降息及量化寬鬆政策，為市場注入了一劑強心針，週二美股開盤即開始回彈，收盤時三大指數紛紛漲了5%到6%。

(中時電子報)