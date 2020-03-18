小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（18日）財經重點。

【1】肺炎金融危機來襲！

隨新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，並引發新一波全球金融危機，全球兩大經濟體中國與美國均面臨經濟成長跳水陷入衰退的危境，包括穆迪、摩根大通、高盛等投資銀行均預測，美國經濟將在上半年陷入衰退，高盛更預估，中國首季經濟成長率將大幅下調至-9％。

【2】金管會再出招 穩台股 金融業8.5兆銀彈當後援

8.5兆金融業買股銀彈準備好了！金管會主委顧立雄17日表示，針對美股震盪，財金首長已開會討論狀況，會緊盯台股走勢，同時金管會在上周鼓勵上市櫃公司舉辦業績說明會、執行庫藏股後，本周已展開第二階段，即鼓勵金融業進場逢低投資績優股，同時會盯緊資金停泊卻不投資的在台外資動向。

【3】航空貨運恐停擺 科技業不妙

根據中央流行疫情指揮中心17日最新公告，航空公司所飛的航點絕大多數都已列為第三級，估計近九成航班都將停擺，華航幾位退休高階主管認為，讓員工分批輪流實施無薪假勢在必行。另機組員返國須居家檢疫14天的限制如果不能專案處理，估計半個月後全貨機也要停飛，將重創國內經濟，尤其是科技業。

【4】13檔CP值超高 法人手刀搶便宜

13檔全面七五折起，法人手刀快搶！台股繼農曆年開紅盤以來，指數已回檔約二成，盤面個股亦連帶走低，其中，愛普（6531）、智原（3035）等13檔營收具成長性的績優股，無端遭池魚之殃，股價本波修正幅度逾25％，考量亮眼的營運績效，以目前價格來說CP值相當高，法人樂當起小資族撿便宜。

【5】零利率時代 台股高殖利率迷人

新冠肺炎、經濟衰退疑慮，各國央行降息挽救經濟，全球進入零利率時代，台股的高現金殖利率個股將受惠，尤其以今年前兩月營運較不受到新冠肺炎影響個股如中連貨、聚碩等殖利率逾9％最吸晴。

(中時電子報)