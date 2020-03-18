仲琦(2419)2019年每股賺0.98元，董事會決議配發現金股利0.8元，首季營運受到新型冠狀病毒衝擊，產能恐大幅衰退，但隨著新產能、新產品的上線，仲琦下半年營運將會比上半年明顯回溫。

仲琦董事會公布108年度財務報表，全年合併營收為103.26億元，較107年同期成長3%，歸屬於母公司之稅後純益約為2.2億萬元，較107年同期成長15%，每股盈餘為0.98元。

仲琦董事會同時通過盈餘分配案，擬配發保留盈餘0.52元加資本公積0.28元合計現金股息0.8元，以昨(16)日收盤價18.85計算，殖利率約4.24%，優於2019年表現。

仲琦表示，因全球新冠肺炎疫情漫延及大陸當地政府疫情管制措施影響工作天數與供應鏈出貨，造成第一季產能將嚴重衰退，仲琦自三月中旬起復工率已達八成以上，第二季出貨可望逐季攀高，加上越南廠將從4月中旬開始加速進行產能建置計劃，透過調整生產線，提高良率以提高整體產能，預計第二季到第三季可以完成試量產及出貨。

另外，配合仲琦目前已掌握新一代Docsis 3.1上網速度達2.5G的eMTA訂單，預計第三季開始正式大量交貨，期望在下半年度追上全年度營收目標，達到過去二年度的營收水準。

(時報資訊)