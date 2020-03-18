台灣政壇近日因民眾黨不倫戀案鬧得沸沸揚揚，如今又有北市議員遭人爆料，與北市府官員「關係不單純」，並遭拍到多次進出同一華夏，據傳北市府一起人事案也與他們有關。

據鏡週刊報導，北市議員王浩與北市社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任陳淑娟兩人遭直擊，多次前後進入一間位於大安區的華夏，兩人行蹤十分保密，不僅從不同進同出，更連上下車接送都小心翼翼，最多只有被拍攝到陳搭上王浩車輛的畫面。

據傳，王浩在擔任市議員後，就處心積慮想協助陳淑娟升官，而日前北市社會局長陳雪慧請辭的風波，遭傳出也與王、陳兩人有關；遭指出，王浩為了推陳淑娟擔任社會局副局長，便對陳雪慧提出請託，希望在遴選過程「給予協助」，但陳雪慧認為自己無法作主，表示將再研議。

認為自己關說成功的王浩，在經過幾個月卻無消無息後，便著手對陳雪慧施加壓力，在去年年底審理社會局預算時，將陳雪慧叫進研究室，對預算百般雕難，甚至破口大罵；在王浩多日來不合理的刁難下，陳雪慧逐漸萌生退意，向市長柯文哲說明卻沒有得到明確的支持下，便黯然辭退社會局長一職。

針對爆料，王浩回應周刊表示，否認「幽會」的說法，表示兩人是在協助輔導社福個案，他曾擔任社會局長，對於該業務有經驗，所以才協助陳淑娟進行輔導，王浩表示，該個案不願意對外曝光，希望媒體不要對他們造成困擾；而對於北市府人事案，王浩表示自己對該事一無所知，並表示柯市府的人事案「根本不會聽議員的話」，所以向市府建議也沒用；至於陳雪慧方面，王浩表示自己對其相當尊重，從未有過刁難等行為。

(中時電子報)