努力維持新冠肺炎「零」確診案例的苗栗縣，終於難擋「境外感染」的兇猛攻勢破功了，根據中央疫情中心17日發布的最新10例確診案例，苗栗縣政府衛生局證實其中一例就是在苗栗，目前確診者已住進負壓隔離病房接受觀察治療中。

苗栗縣政府衛生局指出，縣府從1月間啟動苗栗縣疫情防制中心以來，一直非常努力注意確診人員出現，並全力監控居家檢疫及自主隔離對象，防範社區感染發生，沒想到全體人員辛苦了近2個月，終於還是敵不過「境外感染」的攻勢。

根據中央疫情中心17日最新確診案例通報，共有10名案例確診，其中一例是在苗栗，苗栗縣衛生局接獲中央疫清中心通報後，局長張蕊仙當場臉色青筍筍，但最後還是向媒體證實這項消息。

先前在16日時，中央疫情中心公布有6例新增案確診案例時，苗栗臉書社團就曾瘋傳有某個醫院疑似有收治新冠肺炎確診案例，一度引發縣民恐慌到處詢問，最後還是院方親自出面闢謠才平息一場驚慌，但今日確診案例一出現，恐將在苗栗縣內引起大波折了。

(中時 )