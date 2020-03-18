美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）談新冠肺炎紓困

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）周二早警告共和黨籍參議員，若不對新冠肺炎大流行採取行動，可能會使美國失業率飆升到20%。

據CNN新聞網17日報導，一名共和黨參議院消息人士透露，梅努欽力促共和黨籍參議員採取行動，通過總額達1兆美元的經濟刺激措施，以防這最壞的狀況發生。

(中時電子報)