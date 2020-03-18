新冠肺炎狙殺 美財長：20％人可能失業 08:312020/03/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）14日在白宮針對新冠肺炎疫情發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）談新冠肺炎紓困 美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）周二早警告共和黨籍參議員，若不對新冠肺炎大流行採取行動，可能會使美國失業率飆升到20%。 據CNN新聞網17日報導，一名共和黨參議院消息人士透露，梅努欽力促共和黨籍參議員採取行動，通過總額達1兆美元的經濟刺激措施，以防這最壞的狀況發生。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #美財長 #工作 #就業 #失業 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 K-pop成新冠肺炎重災戶 04:102020/03/14 娛樂新聞 大阪飯店推「日人樓層」防新冠肺炎 網不買單痛批國籍歧視 08:522020/03/14 國際 超前部署防新冠肺炎 新北大規模防災演習 11:332020/03/14 生活 新冠肺炎擴散全球 國軍官兵出國喊卡 11:342020/03/14 政治 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 國際熱門新聞 川普錯了！疫情大爆發 美狂輸韓國這2步 - 時事 NBA杜蘭特染新冠肺炎 籃網4人中鏢 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 國際 新冠肺炎》西維吉尼亞州首傳確診 美國50州全淪陷 破百人喪命 - 國際 新冠肺炎狙殺 美財長：20％人可能失業 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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