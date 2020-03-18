台灣在對抗新型冠狀病毒的戰役中表現突出，備受他國推祟，連現任國光科技董事長、前衛生署長詹啟賢也高度讚賞，認為政府和防疫官員警覺性高、反應明快，民眾也能充分配合遵守防疫措施，養成良好的衛生習慣。不過，他指出台灣防疫能傲視全球，最重要的關鍵還是因為22年前爆發腸病毒，讓台灣制定了先進的防疫體制，這套體制連日本至今也付之闕如。

面對新型冠狀病毒來勢凶猛，連先進國家義大利、德國、法國、西班牙疫情嚴峻，為何被視為疫情可能第二嚴重的台灣相對表現傑出？

詹啟賢接受《鏡週刊》專訪時表示，其他國家防疫做不好，就是因為沒有制定《傳染病防治法》。他指出，1988年他在衛生署長任內提出《傳染病防治法》架構，對防疫的相關強制隔離、徵調民間醫療資源，或對發布不實訊息施以裁罰等，都有所規範。

詹啟賢說，1989年台灣成立疾病管制局，並修訂了嚴謹的《傳染病防治法》，這是亞洲第一個立法的國家，時至今日，亞洲醫療先前國日本仍沒相關法規。至於為何台灣能對防疫超前部署，詹啟賢則透露，其實「和腸病毒有關」。

根據資料，1998年腸病毒大流行時，造成全台140萬名兒童得到手足口症和咽峽炎，共405人併發重症、78名兒童不幸死亡。

(中時電子報)