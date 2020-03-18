美國政府打算提出逾上兆美元的刺激方案，同時Fed出手救錢荒，宣布啟動「商業票據融資機制」(CPFF)，為企業提供「無抵押品」的短期流動性，這是2008年金融海嘯時代曾部署的特別信貸工具，帶動美股反彈，終場美股四大指數漲跌幅介於+5.2%至+9.84%，其中以費半指數最為強勢，台積電ADR上漲8.11%。

台股帶量下跌，後續須量縮才有利於止跌。下檔支撐為10年線(約9,112點附近)，上檔壓力為5年線(約9,965)點附近KD向下開口擴大，惟日KD均已進入超賣區，短線有機會醞釀反彈。

因歐美疫情持續擴散及石油大戰影響全球企業債遭到下調評等及違約的風險，國際股市持續探低，台股連帶也受到拖累，短線上靜待全球股市止跌，操作上不宜過度躁進，建議避開外資法人持股較高的個股，逢低拉回可挑選具有下半年景氣谷底回溫或跌深超值績優股，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、磊晶、PCB、連接器、生技、高殖利率股。

(時報資訊)