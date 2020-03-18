美國政府與聯準會採取更多措施提升流動性，以緩解新冠肺炎疫情衝擊全球經濟造成的損失，周二美股標普500指數勁揚6%，收復前一日的半壁失土。

繼周日緊急宣布降息4碼與實施量化寬鬆（QE）措施後，聯準會開始重啟一項金融危機期間購買短期公司債的計畫，讓受到疫情影響的企業能夠繼續支付薪資與採購材料。此外，川普政府周二提出一個規模達8,500億美元的經濟激勵方案，並考慮兩周內對每個美國人發放1,000美元紓困現金。

周二收盤，道瓊工業指數漲1,048.86點或5.2%，為21,237.38點。標普500指數漲143.06點或6.00%，為2,529.19點，仍較2月19日創下的歷史高點跌約25.3%。那斯達克指數收漲430.19點或6.23%，為7,334.78點。

市場氣氛仍然謹慎，防禦型股票最受青睞，標普500指數11大類股中，公用事業股飆漲13.11%，漲幅最大，必需消費品類股漲8.39%，排名第二。部分成長型股票跌深反彈，科技股收漲6.77%。

(時報資訊)