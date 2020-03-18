春暖花開，緊接著也是清明、兒童連假了！帶著小朋友來松菸走走吧！誠品行旅兒童節連假期間，首次結合松山文創園區與誠品生活松菸店，獨家推出「松菸小小導覽員培訓│好FUN心住房專案」，讓小小旅人們在大自然的溫柔懷抱下，渡過一場難忘的文化生態之旅！賞自然、聽歷史、看展覽、動手做DIY，也能在行旅中品嚐美食，大小朋友快樂度假，欣賞美好春天。

松菸文創園區看展！行走在古蹟廊道上，感受往日前人工作時的光景。（誠品行旅提供）

用一份愛的心意，許給孩子們一段天馬行空的遊藝時光，走在古蹟廊道與大自然的綠色小徑上，以充滿溫度的人文視角，安然自在地Fun玩松菸。eslite hotel誠品行旅-一處充滿對美好生活想像之所在，坐落於充滿松菸歷史風華的人文之境，擁有台北大都會中最珍貴的自然綠地與生態池畔，將於今年4/2(四)~4/6(一)兒童節連假首度結合松山文創園區與誠品生活松菸店推出「松菸小小導覽員培訓│好FUN心住房專案」。

利用插畫繪本的生動教學，帶領小朋友走進松菸感受歷史文化的獨特魅力。（誠品行旅提供）

透過園區專業導覽人員以深入淺出的插畫教學模式，帶領小朋友們走訪區內古蹟建築、歷史導覽與生態探索，還可親自參與創意手作課程與「紙可拍」數位紙相機的影像拍攝體驗，即可展開愉悅美妙的松菸小小導覽員之旅。

誠品行旅面迎園區內充滿多樣保育類動植物的生態池，讓小朋友親切體驗生態之美。（誠品行旅提供）

凡入住此專案每房均含成人兩客及兒童一客的晨光早餐，亦可享受提早入住或延遲退房的專屬禮遇，並贈送誠品行旅餐飲抵用金，可不受拘束地於飯店內享用全日無國界料理、義法精緻美饌或愜意優雅的午茶點心，置身於最令人安心、放心、開心的自然環境中，陪伴著小朋友渡過一段寓教於樂的兒童佳節假期。

(中時電子報)