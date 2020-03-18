國民黨新任黨主席江啟臣，拿下8萬4860票，得票率68.8％。回顧2018年國民黨公布台中市長黨內初選民調結果，江啟臣以0.6％輸給盧秀燕，但仍盡全力輔選，讓網友大讚他有風度，也期待他未來表現。

2018年2月江啟臣舉行大台中市政願意發表會，幾日後公布台中市長黨內初選民調結果，盧秀燕支持續50.308％，江啟臣則為49.692％，兩人僅相差約0.616％，但仍在誤差範圍內。

江啟臣尊重民調結果與提名機制，當場承諾輔選。對此，網友認為江啟臣風度真的不錯，因當時民調以市話居多，能受訪的對象以年長者為多，如果當初改成手機、市話各半，恐怕盧秀燕就不見得會贏得初選。

該網友指出，江啟臣顯現很好的風度，不但認輸，也認真幫忙輔選，幫盧秀燕打贏選戰，盧秀燕當選當晚，在台上也特別感謝江啟臣。

可能不少人認為，江啟臣還是傳統的國民黨，但該網友表示，至少看起來他願意調整九二共識，也算是黨內的親美派，又是本省籍，也比較年輕，如果明年還想選黨主席未必沒有機會，「那些今年不選，明年才想上場，自以為是A咖的人未必會贏，好歹江啟臣在中部以南的支持率還算滿高的，且國民黨的本省籍黨員似乎比一般人想像中的多，當然明年選上黨主席的人，就很可能是國民黨2024的參選人了」。

(中時電子報)