高雄市長韓國瑜因「罷韓」活動如臨大敵，而高雄市民若真選擇罷免他，也讓國民黨誰能接長韓國瑜帥印而引起討論。高雄市政顧問楊煜德受訪時表示，「罷韓」最好與最壞的兩種情況，李四川應該都是最佳人選，韓粉也都能接受李四川。

據港媒《中評社》今(18日)報導，楊煜德指出，若「罷韓」往最惡劣情況發展，市府曾於內部就其展開思辨，結論「最好與最壞的兩種情況李四川應該都是最佳人選」。

楊煜德表示，罷免團體在行使公民罷免權上的「正當性」與「合法性」是備受質疑的，國民黨內部也有初步共識，認為韓萬一真的被罷免，那台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也會遭受池魚之殃。屆時台灣社會將被這群人玩成「網路治國」帶風向。

面對罷韓聲浪，楊煜德說，市政府及國民黨全體，應該在市政上替韓好好宣傳，台灣不該讓1450來治國，年輕人不要受到意識形態與政治人物的操弄，國民黨還是要想辦法擁抱年輕人。

(中時電子報)