在美國政府將推出規模逾1兆美元的激勵政策帶動下，周二美股三大指數強勁反彈，但夜盤美股期貨表現疲弱，道瓊指數期貨一度大跌600點，顯示儘管政府持續出招應對新冠肺炎疫情造成的衝擊，但市場仍難避免劇烈震盪。

目前E-MINI道瓊指數期貨下跌490點或2.35%，為20370點，稍早前一度跌至20131點。E-MINI標普500指數期貨目前跌2.40%，E-MINI那斯達克100指數期貨跌2.77%。

投資人看好川普政府推出的龐大財政激勵方案，將挽救可能因新冠肺炎疫情而陷入衰退的經濟，周二美股從前一日創下1987年來最大跌幅的谷底強勁反彈。

白宮正在計畫推出一個規模超過1兆美元的財政方案，包括直接對每位美國人發放現金，以及向小型企業與航空業提供財務紓困。目前川普政府尚未確定直接向美國民眾發放現金的金額，但初步希望能超過每人1,000美元。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）亦表示，公司納稅額在1000萬美元以下，個人所得稅額於100萬美元以下者可延後繳納，寬限期為90天。

(時報資訊)