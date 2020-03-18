北市大橋頭幫角頭劉丁柱本月1日遭人襲擊，槍手開第1槍擊中香爐後，卻因槍枝卡彈隨即逃逸，警方15日在花蓮逮捕槍手陳宜楓，辯稱因「行車糾紛」懷恨至今，但警方查出，陳嫌在2月份也企圖狙殺劉男，但是動手前卻因形跡可疑，遭保安大警攔查後搜出槍彈遭逮，交保後不死心欲繼續完成行動，未料又失去準頭加上手槍卡彈，宛如喜劇片劇情般二度失敗。

綽號「柳丁」的57歲劉丁柱，本月初自萬華住家出門，即遭人尾隨在後，陳嫌不到6點埋伏在劉男位在安西街的公廟旁，見劉停好機車，正要步入宮廟時，6點37分持改造手槍朝劉開槍，而第1槍打中香爐，第2槍卡彈，陳嫌隨即拉滑套想要開第3槍，但因劉嗆「你在幹什麼！」陳嫌隨即逃逸，搭乘接應車輛逃逸。

劉事後還笑槍手「太嫩」，並聲稱是大同區的都市更新與人結怨，懷疑是有人找槍手警告他，但卻不願意報案，告訴警方「不知道是誰，不想報案！」

但如劉姓角頭所言，陳姓槍手果真是太嫩，警方查出，陳嫌在2月份也曾經企圖狙殺劉姓角頭，但是在埋伏動手前，台北市保安大隊員警剛好巡邏經過，看到陳嫌在路旁神情有異，於是下車盤查，竟然在他身上搜出改早手槍與子彈，於是立即帶回偵辦，陳嫌事後遭到交保。

不到1個月，陳嫌又計畫二度狙殺，未料又失敗。警方事後鎖定槍手逃逸路線，並發現另外3人分騎乘2台機車，自萬華區跟蹤劉男出門，通知陳嫌人已經抵達宮廟，再由槍手犯案後，搭乘轎車逃逸。

警方鎖定陳嫌犯案後，一直躲藏在花蓮的民宿，偶爾會出門買東西吃，其他人都留在台北，15日下午持拘票在花蓮逮捕陳嫌，同步逮捕接應同夥等4人到案。

40歲陳嫌有多項前科，供稱與其他人無關，坦承是他開槍，到花蓮「散散心」，否認背後有人教唆指使，作案槍枝則丟棄在淡水河內，警方仍根據通聯，調查幕後主使者。

(中時電子報)