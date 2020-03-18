美國股市周二大洗三溫暖，早盤開低後反轉向上，終場大漲1千多點，不過美國期貨盤目前下跌約600點。台股今天（18日）開盤小漲14點，報9453點，隨後上漲約30點。但截至09:09，加權指數已經由紅翻黑，下跌約30點。

受疫情擴散衝擊，美股道瓊指數本波從高點到低點跌了9,686點，跌幅32.76％，標普500跌幅30.25％，歐股本波跌幅都在40％以上。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美股終於迎來反彈，台股18日有望跟著反彈，但外資賣超可能會限制反彈空間，建議短線應對。他認為，美國北加州政府宣布七個市的民眾，都留在家中，不要外出，一直到4月，美國全國各地都會進入類似的狀況，美國第二季注定經濟衰退，而且可能延續到第三季。

國泰證期研究部分析師蔡明翰則指出，以台股昨天開低走高、再殺低的格局，多方投資人抱持希望，以為正是抄底危機入市的好時機，最後仍狠狠被修理，愈來愈無法確認指數低點在哪裡。

(中時電子報)