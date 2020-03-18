高雄1名男子17日晚上11時許在燒烤店喝酒後買了1條鰻魚搭計程車回家，後來覺得鰻魚很可憐，於是到流行音樂中心海邊想要將鰻魚放生，未料失足落海，小黃運將等不到人，才發現男子在海中載浮載沉，所幸被救起時只有些微失溫。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時 )