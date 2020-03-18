放生鰻魚跌落海 高雄男失溫被救起 09:032020/03/18 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 放生鰻魚跌落海，酒客失溫被起救。(翻攝照片／曹明正高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄1名男子17日晚上11時許在燒烤店喝酒後買了1條鰻魚搭計程車回家，後來覺得鰻魚很可憐，於是到流行音樂中心海邊想要將鰻魚放生，未料失足落海，小黃運將等不到人，才發現男子在海中載浮載沉，所幸被救起時只有些微失溫。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！ (中時 ) #鰻魚 #落海 #男子 #失溫 #流行音樂中心 #高雄 #燒烤 也許您會感興趣 推薦閱讀 父子台南七股撿海螺 子落海失蹤1天尋獲遺體 20:142020/03/14 社會 89萬良心站出來！韓粉呼喊：罷韓那天再現韓流 10:002020/03/15 政治 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 查對罷韓名冊寄查詢單給25元？高雄巿選委會澄清並非事實 10:222020/03/16 政治 撞死台大碩士生 酒駕男遭判5年6個月 15:452020/03/16 社會 進貨6元賣10元 高雄藥局違法賣21萬片口罩 17:142020/03/16 社會 高雄銀蓋新總行 打造未來地標 04:102020/03/17 產業特刊 活絡青創氛圍 打造幸福高雄 04:102020/03/17 地方新聞 賣魚郎助陣 石斑魚訂單飆破百萬 15:372020/03/17 生活 高雄會展業染疫 ICCK祭四不 04:102020/03/18 產業．科技 社會熱門新聞 張榮發遺囑不是廢紙！法院認有效 張國煒獨得140億 - 社會 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 社會10點檔》父慘死託夢次子「真相等3個月」…98天後驚爆哥買凶殺父「藏屍冰櫃案」 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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