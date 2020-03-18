新冠肺炎衝擊全球影視產業，繼好萊塢大片《007：生死交戰》、《花木蘭》、《玩命關頭9》等片紛紛延檔後，由史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）主演的漫威電影《黑寡婦》台灣時間18日也宣布延後上映，原訂北美地區5月1日上映，台灣則4月30日上映，目前新檔期未定，靜觀其變，預計預計6月上映的DC《神力女超人1984》也恐受波及，電影發行的上半年可說是前途堪慮。

根據《Deadline》報導指出，為了避免病毒群聚傳染的風險，美國2大連鎖影城AMC與Regal自17日起皆宣布停業，其中AMC一共有630個據點、1.1萬個影廳，目前停業6至12周；Regal則有542個據點、7155個影廳，重新營業的時間則待疫情局勢而定。

今天傳出延期的不止《黑寡婦》上映檔期，一年一度的美國告示牌音樂獎頒獎典禮也宣告延期，原定在4月29日於拉斯維加斯MGM飯店舉行。該獎項一直都是歐美音樂圈的一大盛會，如今新冠肺炎病毒疫情大流行，加上該地區接近疫情重災區加州，因此主辦方在推特上發聲明宣布取消，目前活動尚未得知推遲至何時。

(中時 )