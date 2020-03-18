新冠肺炎疫情延燒，境外移入這幾日暴增，新北市長侯友宜18日舉行市政會議前，緊急召開防疫應變會議，他在會中指出，各國都已採取強硬手段阻絕境外，他呼籲蔡英文總統應該發布緊急命令，30天禁止第三級警示國家或區域的非本國人進入，也禁止國人前往，中央要採取更強悍有利作為，該擋的就要擋起來，「敵人已經攻進來了，為何不迎戰！」

侯友宜說，現在很多國家都已採取這個方式，包括紐西蘭、澳洲、加拿大都已經施行，國人要有警覺意識，只有土耳其旅行團有問題嗎，不知道的敵人從四面八法而來，今天二級可能跳到三級。

侯友宜說，這2天案例不但急速上升，中央也決定要亡羊補牢，回溯全面篩檢歐洲等國入境民眾，情勢非常危急， 阻絕於境外絕對是最重要決戰點，若境外檔不住，境內管控效果有限。

侯友宜也提到，外籍移工部分，也希望新申請的移工可以暫緩，起碼一個月先不要進入，也要求已在台灣的勞工朋友，應該給予照顧，若是期滿的，也希望可以展延，保障外籍移工權益。

侯友宜說，這些禁止令都是中央的權限，他建議，若是傳染病防止法無法因應疫情， 建議總統該發布緊急命令就發布，沒什麼比台灣健康更重要，一刻都不能等。

(中時 )