綠美化荒廢閒置空間，台南市下營區休憩景點再添一處。位於下營商圈營前街絲綠道旁荒廢街角，長久以來因被圍牆圍住，遭人亂丟垃圾，增添管理困擾，區公所爭取市府好望角經費，栽種花草樹木植株，成為附近居民新休憩點。
下營區擁有美麗的田野風光及農村風情，多年前將台糖廢棄鐵道綠化，沿線設立絲綠自行車道，晨昏常見居民散步運動，其中下營商圈營前緊鄰自行車道旁一塊空地，仍是台糖土地，用圍牆圍起來，整理不易，且常被沒公德心民眾亂丟垃圾，成為美中不足之處。
下營區公所向市府爭取好望角經費，向台南租用土地，栽植朱蕉、變葉木、春不老、馬櫻丹等約2000株苗木，保留舊鐵道意象，營造近300坪綠草地，於植樹月前完工，原本髒亂街角，變成鳥類及蝶類等棲息空間，加上原有的棕梠植物、大樹遮陰，成為當地民眾新休閒好去處。
下營區長姜家彬表示，公所以實際行動響應愛地球的理念，因應全球暖化，希望生活中提倡節能減碳，也要營造更多的綠美化環境。且為防範登革熱及新冠肺炎疫情，姜家彬鼓勵民眾減少至人潮擁擠或密閉公共場所，多多整理周邊生活環境，減少蚊蟲孳生，建立美麗健康的居家環境，一舉數得。
(中時 )
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