新冠肺炎全球增溫 可樂旅遊4／30前取消出團範圍擴大 09:222020/03/18 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 可樂旅遊宣布，4/30前停團範圍擴大。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對中央流行疫情指揮中心公告之所有疫情警告區，港澳、大陸、歐洲、美國、加拿大、韓國、關島，馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭、澳洲、日本，泰國，印尼，中南半島等，將全數取消至4／30前之團體行程。相關退費事宜將依政府規定配合辦理。 可樂旅遊在保障旅客安全與權益下，緊急提出應變對策為所有旅客做出最安全之決議，再次感謝媒體記者們協助露出。 (工商 ) #全球 #可樂旅遊 #旅客 #取消 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 新冠肺炎肆虐是觀光產業的危機？ 04:102020/03/16 產業．科技 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 法國市長投票日 增加近千例新冠肺炎 累計5423例 06:342020/03/16 國際 新冠肺炎進攻 美戰艦海軍首例確診 09:072020/03/16 軍事 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 生活熱門新聞 直播》台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 南部國立大學生確診！校方公開足跡時間軸喊：來一波守一波 網暴動了 - 生活 嗆爆確診高中生爽玩希臘 網驚：風向變了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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