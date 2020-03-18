針對中央流行疫情指揮中心公告之所有疫情警告區，港澳、大陸、歐洲、美國、加拿大、韓國、關島，馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭、澳洲、日本，泰國，印尼，中南半島等，將全數取消至4／30前之團體行程。相關退費事宜將依政府規定配合辦理。

可樂旅遊在保障旅客安全與權益下，緊急提出應變對策為所有旅客做出最安全之決議，再次感謝媒體記者們協助露出。

(工商 )