壽險業又多了一年可「喘息」。國際會計準則理事會（IASB）在台灣時間17晚間10點多，剛以視訊表決通過，市場稱的壽險大魔王會計公報IFRS17的上路時間，由2022年1月1日，延後到2023年的1月1日，台灣依金管會承諾時間表，則是會到2026年1月1日正式適用。

IFRS17上路時間延後，對壽險金控及壽險公司來說，再多出一年時間準備，亦算是利多消息。

IFRS17即是壽險負債面採用公允價值表達，如近期美國降息，利率逼近零利率，對壽險業來說就等於「天崩地裂」，因為舊有的高利率保單，就會出現大量的「利差損」，需要增提大量的準備金，且大型壽險公司早年的儲蓄險若賣很多，增提的金額恐怕是以千億元為單位。

國際上原訂2022年1月1日上路，等於2021年就要開帳、製作比較報表，但許多會員反應準備來不及，且有很多細節仍待確定，因此17日理事會以視訊方式開會表決，最後過半數決定要延後一年上路，所以確定國際間IFRS17公報上路時間是2023年的1月1日。

亞洲壽險公司早年多以儲蓄險為主，如先前南韓曾非正式試算，若要接軌IFRS17，南韓壽險公司恐要增提新台幣上兆元的資本，金管會亦在去年開始上緊發條，緊盯國內壽險公司強化資本與淨值，減少儲蓄險銷售量，要在2022年之前就定位，但正式上路時間會是2025年1月1日，等於再給三年緩衝期，避險國內壽險公司來不及準備。

現在IASB確定IFRS17再延後一年，對國內業者來說，等於還有快六年的準備期，算是最近壞消息頻傳中，還算重磅的好消息。

(工商 )