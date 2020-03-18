商務及電競NB需求暢旺，且大陸手機品牌廠重啟拉貨，雙鴻(3324)營運可望自3月起逐步恢復正常，在訂單湧入下，雙鴻第2季業績展望樂觀，預估第2季業績將明顯優於第1季，擺脫新冠肺炎疫情衝擊。

受到新冠肺炎疫情、大陸地區延後復工影響，雙鴻前2月合併營收13.11億元，年減12.23%，不過隨著大陸各地加速復工，雙鴻大陸各廠區復工相當順利，目前復工率已達100%，生產幾已恢復正常。

全球新冠肺炎疫情延燒，遠端工作需求帶旺伺服器及商務NB，雙鴻伺服器及商務NB訂單強勁，更令人意外的是，原本認為遭到重創的大陸智慧型手機廠因印度及非洲等新興國家4G手機需求強勁，順利去化大陸地區在農曆年期間因防疫停滯銷售的庫存，大陸手機品牌廠一方面衝刺5G新機，另一方面也增加4G手機下單，讓雙鴻業績可望自3月起逐步恢復正常，並在第2季展現成長力道。

受惠於三星等非蘋智慧型手機廠積極導入VC(均熱板)及熱管，以及伺服器、電競等產品出貨暢旺，雙鴻2019年合併營收突破百億元關卡，達102.47億元，年成長33.88%，營業毛利為21.16億元，合併毛利率為20.65%，年增8.02個百分點，營業淨利為11.88億元，年成長5.53倍，稅前盈餘為12.13億元，稅後盈餘為9.63億元，年成長3.15倍，每股盈餘為11.71元，公司董事會決議每股配息5元。

雙鴻表示，目前客戶訂單強勁，訂單能見度已達第2季，如無意外，今年第2季有機會比去年同期好。

(時報資訊)