新冠病毒流行，業界觀望疫情同時，求才需求仍殷切。經濟部與外貿協會為達成企業界甄聘用人需求，今年共辦理三場「國際企業人才媒合會」，企業達119家次，提供1037個工作職缺。其中最大場新竹媒合會於昨(17)日辦理完成，大型企業如華碩、微星、鴻海、億光、儒鴻、特力集團、葡萄王生技及台灣應材等公司均不缺席，總計65家企業出席，現場59家進行面談及41家以展示攤位與學員交流，場面熱絡。

本次參加企業中，微星科技已連續數年至培訓中心徵才，負責新南向市場人才招募主管表示，去年已聘用國企班泰語及越南語組學員擔任業務工作，即將外派至泰國工作；致茂電子多位事業部主管前來參加，其中國際行銷處主管為國企班104年結業學員，其表示當年為應屆畢業生進入國企班就讀，結業後即進入致茂，約三年時間晉升主管職，旗下帶領同仁也均為ITI畢業，共同為公司效力。南寶樹脂人資主管表示連續幾年均有聘用國企班學員，今年在高雄已聘用一位越語組學員，該公司對於國企班學員的外語能力和積極態度非常讚許。

今年三場媒合會分別於3月6日在高雄、3月11日在台中及17日於新竹辦理媒合會，貿協為此活動作足防疫準備，活動前會場全面進行消毒及清潔工作，並加寬面談桌距，活動當日要求與會人員全程配戴口罩及輔以量測額溫等做好防疫工作。

(時報資訊)