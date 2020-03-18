龜山民宅火警 5受困民眾獲救 09:302020/03/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區18日清晨發生火警，所幸5名受困民眾都被救出。（消防局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區文東五街一處民宅18日早上發生火警，消防局5時53分接獲報案，發現5名民眾受困起火點的2樓，經過強力搶救，成功救出所有民眾，2人送醫檢查。 消防局指出，前往救援同時，119執勤員線上指導受困民眾以毛巾或衣物床單等塞住門縫，防濃煙侵入，並在窗邊以低姿勢待救，並告知現場消防人員受困民眾位置。 消防員經過從建築外部以雙節梯進入2樓，同時也從內部強行入內搜救，成功救出5人，並於6時35分撲滅火勢，詳細起火原因及財物損失調查中。 (中時 ) #民眾 #消防局 #成功 #火警 #龜山 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭文燦視察衛所 慰勞防疫人員 01:332020/03/14 生活新聞 喜樂時代推「影城求婚」 成功抽免費看電影1年 04:102020/03/14 娛樂新聞 北市延吉街傳火警 疏散12人無傷亡 17:322020/03/15 社會 民眾等公車突摔倒 滾到車道慘遭公車壓傷 14:552020/03/16 社會 幼童喝奶窒息 消防員隔空教導哈姆立克法 16:402020/03/16 生活 雲林酸菜廠大火猛烈 工廠付之一炬 19:182020/03/16 社會 冰果室火警未波及鄰屋 檢不起訴老闆及房東 11:552020/03/17 社會 華西街14日惡火 第6人今傷重不治 14:052020/03/17 社會 台東民宅火警 母親和6月男嬰燒成焦屍 18:192020/03/17 社會 卑南民宅火警 母嬰不幸2死 04:102020/03/18 地方新聞 社會熱門新聞 張榮發遺囑不是廢紙！法院認有效 張國煒獨得140億 - 社會 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 社會10點檔》父慘死託夢次子「真相等3個月」…98天後驚爆哥買凶殺父「藏屍冰櫃案」 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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