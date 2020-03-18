桃園市龜山區文東五街一處民宅18日早上發生火警，消防局5時53分接獲報案，發現5名民眾受困起火點的2樓，經過強力搶救，成功救出所有民眾，2人送醫檢查。

消防局指出，前往救援同時，119執勤員線上指導受困民眾以毛巾或衣物床單等塞住門縫，防濃煙侵入，並在窗邊以低姿勢待救，並告知現場消防人員受困民眾位置。

消防員經過從建築外部以雙節梯進入2樓，同時也從內部強行入內搜救，成功救出5人，並於6時35分撲滅火勢，詳細起火原因及財物損失調查中。

(中時 )