台中市政府教育局因新冠肺炎疫情考量，原訂4月份兒童節活動、模範兒童頒獎等都取消；許多學校建議可透過錄製影片的方式，恭喜得獎學童。台中市教育局規畫由校長和市長等人拍攝影片，也結合防疫知識宣導；卻遭民進黨議員抨擊為「防疫漏洞」。市府上午指出，拍攝當時皆在空曠、戶外、空氣流通的區域拍攝，師生等人都是健康的狀態。教育局強調，校園防疫正緊鑼密鼓進行中，請外界無須擔心。

到底算不算防疫問題？消息一出，網友擠進民進黨市議員江肇國的臉書，留言質疑「這是戶外環境、風險係數很低吧」、「空曠空間也要罵」、「戶外空間也要嘴？」、「又在亂扯，這是密閉空間嗎？」

國民黨市議員吳瓊華說，許多縣市政府都在拍攝防疫短片，希望可以讓更多市民了解，如果在戶外拍攝防疫短片都要被民進黨議員刻意操作成「防疫漏洞」，那請問民進黨議員堅持要在密閉式空間召開上百人以上的臨時會，是不是防疫漏洞的一種？防疫期間真的不缺「政治口水」。

國民黨議員黃健豪強調，拍攝宣導短片，已經有注意到距離、空曠與不接觸了，如果在戶外拍攝影片恭喜得獎學童，以及傳遞衛教知識，算是防疫問題？那請陳時中宣佈，全台灣的劇組應該即刻起停止拍片好了！

教育局上午強調，教育局的校園防疫工作正緊鑼密鼓進行中，請外界無須擔心。市議員江肇國說，疫情緊張當下，他是建議校長應回到校園坐鎮指揮因應疫情。

(中時 )