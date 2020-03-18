前國際拳擊總會主席、我國籍的國際奧會委員吳經國以健康因素為由向國際奧會(IOC)請辭，IOC點頭答應，並且在官方網站撰文表達吳委員多年來的辛苦貢獻，希望他能保重身體

IOC表示，依照《奧林匹克憲章》第16.3.1條，接受吳經國請辭國際奧會委員職務。吳經國在奧林匹克奉獻超過30年，成立了多座奧林匹克博物館，並且擔任奧林匹克文化與遺產委員會主席。

現年73歲的吳經國，1947年因為國共內戰，全家移居台灣，1970年畢業於東吳大學建築系，擔任籃球隊隊長，1977年獲得英國利物浦大學建築系博士，1980年開始接觸國際體育事務，1988年接替徐亨的位置擔任國際奧會委員，至今32年。

吳經國曾擔任國際奧會9個委員會，分別是國際奧林匹克學院委員會、文化委員會、1998年日本長野冬季奧運協調委員會、文化教育委員會、郵幣珍藏品委員會、奧運會改革委員會、2008年北京奧運協調委員會、2016年奧運城市申辦評估委員會、2016年裡約奧運協調委員會。

2006年吳經國接掌國際拳擊總會主席，進行大刀闊斧的改革動作，同時也將職業拳擊選手引進奧運殿堂，可惜國際拳總後來爭議紛爭不斷，2017年請辭。

此外，吳經國在2012年當選國際奧會執行委員，躍升成為核心人物；2013年投身參選國際奧會主席，但在第一輪投票中敗選，最終由巴赫當選國際奧會主席。

(中時 )