大陸重組新冠疫苗 啟動展開臨床試驗 09:472020/03/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸新冠肺炎疫情趨緩。(示意圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，大陸有關部門已批准研究人員開始對一種重組新冠疫苗展開臨床試驗。央視新聞本周二報導指稱，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊研製的重組新冠疫苗獲批啟動展開臨床試驗。 報導還指出，美國科學家本周一表示，美國國家過敏症與傳染病研究所(NIAID)與生物技術公司Moderna聯合研發的一種冠狀病毒疫苗已開始進行臨床試驗。 (旺報 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #重組 #臨床試驗 #傳染病 #NIAID #研究院 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 首張法定傳染病保單問世 住院日額加倍 13:052020/03/16 財經 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 謊報旅遊史！陸男被判處 有期徒刑一年三個月 16:432020/03/16 兩岸 法定傳染病 首張保單問世 04:102020/03/17 投資理財 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 富邦首發法定傳染病保單金放心 04:102020/03/18 產業特刊 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 原因曝光！《科學》：武漢封城前逾8成感染者未確診 致疫情蔓延 - 兩岸 報復！陸驅逐美國3大報記者 - 兩岸 - 旺報 曾染新冠肺炎寵物狗離世 主人拒為愛犬驗屍 - 兩岸 國泰航空續命？ 出售6架波音777 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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