據路透報導，大陸有關部門已批准研究人員開始對一種重組新冠疫苗展開臨床試驗。央視新聞本周二報導指稱，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊研製的重組新冠疫苗獲批啟動展開臨床試驗。

報導還指出，美國科學家本周一表示，美國國家過敏症與傳染病研究所(NIAID)與生物技術公司Moderna聯合研發的一種冠狀病毒疫苗已開始進行臨床試驗。

(旺報 )