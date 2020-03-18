新冠肺炎疫情延燒，外界最擔心校園群聚，新北市繼日前要求高中以下學生禁止出國後，今上午緊急防疫會議，教育局長建議在學期結束前，禁止開放校園，市長侯友宜裁示，即日起到7月14日暫停校園開放。

侯友宜說，上禮拜就已討論過，前天他呼籲中央要限制所有師生不准出國，除非有特例，校園要更落實管理，防疫只有過，沒有不及問題。

侯友宜說，現在正是關鍵疫情的轉折點，除了阻絕境外，管控境內也要越來越嚴格，絕對不能越來越寬鬆，他支持教育局長想法，即日起到七月十四 暫停校園開放。

(中時 )