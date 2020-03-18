新冠肺炎疫情延燒 新北校園即日起暫停開放 09:252020/03/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北校園即日起暫停開放。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，外界最擔心校園群聚，新北市繼日前要求高中以下學生禁止出國後，今上午緊急防疫會議，教育局長建議在學期結束前，禁止開放校園，市長侯友宜裁示，即日起到7月14日暫停校園開放。 侯友宜說，上禮拜就已討論過，前天他呼籲中央要限制所有師生不准出國，除非有特例，校園要更落實管理，防疫只有過，沒有不及問題。 侯友宜說，現在正是關鍵疫情的轉折點，除了阻絕境外，管控境內也要越來越嚴格，絕對不能越來越寬鬆，他支持教育局長想法，即日起到七月十四 暫停校園開放。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #新北市 #校園 #侯友宜 #開放 #出國 #禁止 #暫停 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊貢寮鮑 新北建議大陸鮑禁口期間延長至5月 19:092020/03/14 政治 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 佛心來著 國泰人壽史上首度准延假 14:382020/03/16 財經 教育部：3月17日起 高中以下學校師生停止出國 19:172020/03/16 生活 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 政治熱門新聞 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 媒體人：高雄人只要問這三個問題 罷韓陣線就崩潰了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。