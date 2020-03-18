路透18日公布一項調查顯示，大部分日本企業相信東京奧運會將按計畫推進，但若因新冠肺炎疫情而導致奧運會取消，則有2／3的企業預計日本經濟將萎縮至少1％。
目前疫情已讓全球陷入恐慌，經濟活動停擺，多國採取封鎖與隔離措施，並禁止大規模活動，不過，日本仍在「東京奧運是否如期舉辦」的問題上猶豫不決。
路透一項企業調查發現，有77％的企業預計東京奧運會將按計畫推進；不過，大多數企業警告，如果奧運會取消，經濟將出現萎縮，將使日本經濟前景看衰，在疫情前，日本經濟已經創下近6年最大萎縮幅度。
據調查，共有39％的企業認為，如果東京奧運會被取消，2020年日本經濟將萎縮2％或更多，28％的企業預計經濟將萎縮1％至2％。
一位造紙業經理在調查中提到，「如果除了東京奧運會之外，日本政府沒有其他的經濟政策，經濟將出現萎縮」。
另有食品生產商表示，奧運取消或延期對日本的經濟影響將可比或超越2011年的地震和海嘯的衝擊。
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(旺報 )
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