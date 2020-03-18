陳時中赴立院進行備詢。

衛福部長陳時中 立法院社福衛環委員會報告備詢。(中時電子報臉書直播)

台灣已進入「鎖國狀態」！衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日在立法院表示，未來將朝向不讓外國人來台，若要來台不管本國人、外國人只要都要居家檢疫14天訂定相關規定，強化台灣的防疫力度。

陳時中重申，現在並無頒布緊急命令的問題，只是台灣最近防疫的壓力非常大，基本上是境外移入，全力進行邊境防堵，應該是對於境外進入做很多限制。

陳時中進一步表示，原則上是進來台灣都要居家檢疫14天，外國人的相關入境也不會准許，若是必要的商業行為或公務、外交行為等，讓國家維持發展的申請會准許，但是進來要居家檢疫14天。

台灣將會進入鎖國，陳時中強調，居家檢疫14天恐怕是未來需要做的事情，而且朝向不管是外國人、本國人只要進來台灣都要居家檢疫14天。

立委蘇巧慧質詢表示，贊成加強邊境管理，不只針對旅遊警示第三級國家，而是對所有入境的國人及外國旅客皆做檢疫14天。對此，衛福部次長何啟功表示，今上午10:30將會做相關的宣布。

(中時 )