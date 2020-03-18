2020年全球央行攜手救經濟，全球主要經濟體也紛紛加碼財政刺激方案提振市場信心，同時原定政策時程皆未改變，大姆哥投顧（TAROBO）：今指出，若全球各國均能放下貿易戰成見，預期本次新冠肺炎疫情可能於夏季趨緩，相信全球投資、消費信心將有機會迅速恢復，加上中國推動「新基建」，加速年底前5G建設，而歐盟2030減碳發展綠能時間表不變，那麼年初延宕的補庫存獲利將有機會發生在今年第3-4季，5G相關產業、消費必需品、綠能、智能車相關產業未來將有較高機率於疫情緩和後復甦。

大姆哥投顧指出，早先因2018年開始貿易戰使得企業資本支出降低所造成的低產出、低庫存現象，可能受惠2020年1月15日中美達成貿易初步協議帶動。然而計畫趕不上變化，1月下旬中國即傳出新冠肺炎疫情，使得全球製造業供應鏈受到極大衝擊，讓原本因貿易戰造成的空窗更加雪上加霜。但從另一角度來看，全球補庫存的時間也可能僅是被推遲而不會因疫情影響消失，特別是消費必需品的需求不太可能因疫情影響而消失，所以當疫情受到控制後供應鏈有可能加速復甦，拉動投資與就業。

除中國推動5G網路建設投資不變，全球綠能相關政策時間表也沒有改變，如歐盟推動2030減碳55%及2050達碳中和的目標不變。印度4月1日將執行第二階段「加速油電混合車輛製造計畫」，及補貼公共運輸採用電動車等政策，並且政府也將支持興建充電基礎設施。德國政府於2020年開始擴大電動車補貼的5年計畫，並且政府目標在2030年完成設計100萬座充電站，在上述政策帶動下，相信新能源汽車與智能汽車即將帶來新一輪的工業革命，推動資本市場成長。

(時報資訊)