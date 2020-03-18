全球有94國被提升至第三級警示，接近鎖國狀態。交通部長林佳龍昨下午指示，預計本周提出「更有感」的紓困方案2.0。林佳龍今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，航空業需要的資金相當龐大，初步至少要有300億元，亦需要行政院支持，今天就有安排協調會議。

林佳龍說，疫情在全球蔓延，而且會再持續一段時間，對台灣的衝擊，特別在經濟層面，對航空業、旅行業、旅宿業的衝擊，已經比過去預期的更嚴厲、更嚴重，也因此交通部針對衝擊提出進一步的紓困方案，以度過難關。

林佳龍說，以航空業來講，全球性停航，很多地方封城，甚至整個國家管制進出，台灣的國籍航空公司面對急凍的困境，交通部針對比較大型的企業，航空業所需要的融資、貸款、周轉需要的資金相當龐大，所以也啟動專案小組，也建請行政院召開跨部會協調會議，今天就有安排，希望讓航空公司以半年為期，如果疫情持續發展能度過難關。

林佳龍說，另外比較大的衝擊是旅行業，航空業幾乎停擺，旅行業不管是inbound、outbound也幾乎停止，除了融資、貸款還有周轉的利息補貼跟相關紓困措施以外，也協助業者轉型，啟動人才培訓計畫，初步規劃是8億元，協助相關產業，顯然反應非常熱烈，金額會比預期的需求量更還大。

林佳龍表示，現在也就交通部的預算，以緩濟急，觀光發展基金預算會增加，相信投資在人才，留得青山在不怕沒柴燒，等度過寒冬，觀光業復甦時，相關業者就可以在下一波反彈時有新發展；期間勞資協商非常重要，期望勞資能共體時艱，提出面對危機的方案，交通部可以來協助度過難關。

另外，林佳龍再次提到，以航空業來講，需求初步至少要有300億元，對六家國籍航空的紓困，特別是融資、周轉，因為金額相當龐大，也需要行政院支持。

(中時 )