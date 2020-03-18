去年屏東潮州縱火案，主嫌趙世翰為林母前男友，因不滿林母與其分手後結交新歡，便縱火燒林母與兒子同住的日租套房，導致屋內25歲患有腦性麻痺的林姓男子無法逃生，送醫不治，屏東地方法院一審宣判無期徒刑，趙世翰上訴，18日高雄高分院二審維持原判，可上訴。

(中時 )