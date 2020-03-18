不滿前女友結新歡 渣男縱火燒死女友兒判無期徒刑 09:322020/03/18 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年屏東潮州縱火案，主嫌趙世翰因不滿林母與其分手後結交新歡，便縱火燒林母與兒子同住的日租套房，18日高雄高分院二審維持原判，判趙男無期徒刑，可上訴。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年屏東潮州縱火案，主嫌趙世翰為林母前男友，因不滿林母與其分手後結交新歡，便縱火燒林母與兒子同住的日租套房，導致屋內25歲患有腦性麻痺的林姓男子無法逃生，送醫不治，屏東地方法院一審宣判無期徒刑，趙世翰上訴，18日高雄高分院二審維持原判，可上訴。 (中時 ) #屏東 #原判 #維持原判 #上訴 #新歡 也許您會感興趣 推薦閱讀 將農產剩餘物點石成金 屏縣攜工研院 打造農工循環基地 04:102020/03/14 產業特刊 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 16:462020/03/14 生活 育兒好幫手！屏縣推「月嫂」到宅母嬰照護 18:572020/03/14 生活 新冠肺炎影響鳳梨外銷 屏縣辦鳳梨節 18:562020/03/14 生活 穩價格 屏縣辦鳳梨節促銷 04:102020/03/15 地方新聞 來去屏東原民園區 看各族植物 04:102020/03/16 地方新聞 屏東海生館推服務業夜宿優惠 送一整年免費入館活動 13:242020/03/16 生活 疫情持續延燒 全中運開幕式破紀錄無人參與 12:032020/03/17 生活 環保局長帶隊稽查 屏市驚見牛奶河 17:132020/03/17 生活 全中運4月18日登場 開幕式零觀眾 04:102020/03/18 地方新聞 社會熱門新聞 張榮發遺囑不是廢紙！法院認有效 張國煒獨得140億 - 社會 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 社會10點檔》父慘死託夢次子「真相等3個月」…98天後驚爆哥買凶殺父「藏屍冰櫃案」 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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