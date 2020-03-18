美元指數逼近100大關 人幣中間價下調234點 09:282020/03/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數大漲，18日人民幣中間價報7.0328，下調234點，上一交易日中間價報7.0094，在岸人民幣上一交易日收報7.0096。 美元指數17日大漲超過1.5％，從98漲到99.50，創2月20以來近1個月新高，再度逼近100大關。 (旺報 ) #指數 #美元 #交易 #人民幣 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 台期貨夜盤爆天量 破紀錄 04:092020/03/14 財經要聞 去年EPS＆股利－數字14.14元 配息12.8元 04:102020/03/14 證券．權證 柬埔寨總理洪森孫女再次獲得世界數學競賽冠軍 17:062020/03/14 國際 夏至日環食倒數100天預告 錯過再等200年 18:282020/03/14 生活 戴資穎防疫100分 陸媒也喊讚 13:212020/03/15 體育 蔡英文盛讚台灣防護衣品質比國外好 16:442020/03/16 政治 台大100人以上課程 4／6起遠距教學 19:502020/03/16 生活 慈禧抓100童為滿足私慾 手段超殘忍 20:552020/03/16 歷史 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 陸8個月來首次增持美債 16:202020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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