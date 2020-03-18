美元指數大漲，18日人民幣中間價報7.0328，下調234點，上一交易日中間價報7.0094，在岸人民幣上一交易日收報7.0096。

美元指數17日大漲超過1.5％，從98漲到99.50，創2月20以來近1個月新高，再度逼近100大關。

(旺報 )