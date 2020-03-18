63歲影帝湯姆漢克（Tom Hanks）與妻子麗塔威爾遜（Rita Wilson）12日在澳洲確診後，16日夫妻倆已從昆士蘭黃金海岸大學附屬醫院出院，回到當地租屋處居家隔離。繼續與病毒奮鬥的他，當地時間17日在社群網站更新動態，這次則是和影迷分享他與妻子「中招」後的身體症狀，並表示在這場病毒大流行中「我們都在一起」，正能量滿滿。

湯姆漢克樂觀地表示：「好消息！在一週前確診並自我隔離後，身體症狀大致上都差不多，沒有發生，但很虛弱。」更分享在這期間，他摺摺衣服、洗洗碗後，就倒在沙發上打個盹。湯姆漢克不忘幽默地說：「但壞消息是，我太太麗塔連贏6場的『杜松子酒紙牌遊戲』，遙遙領先201分！」顯示兩人在隔離期間過的生活相當愜意。

湯姆漢克在澳洲拍攝《貓王》傳記電影時，和妻子麗塔雙雙染上新冠肺炎病毒，而曾與麗塔接觸過的澳洲知名主持人理查威爾金斯（Richard Wilkins）也不幸中標。其他好萊塢染疫的名人包含40歲的「007」龐德女郎歐嘉柯瑞蘭寇（Olga Kurylenko）、60歲的環球音樂主席兼行政總裁（CEO）路西昂格蘭奇 （Lucian Grainge）、《雷神索爾》47歲英國黑人男星伊卓斯艾巴（Idris Elba）、《冰與火之歌：權力遊戲》41歲挪威男星克里斯多夫希弗哲（Kristofer Hivju）及《冰雪奇緣2》26歲美國女星瑞秋麥修斯（Rachel Matthews）。

(中時 )