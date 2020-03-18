陸銀保監會：陸金融資產是比較好避險資產 09:352020/03/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企17日表示，大陸金融資產的估值較低，股票市場本益比較低，大陸金融資產短期是比較好的避險資產，長期是比較好的價值資產。 肖遠企表示，疫情對宏觀經濟的衝擊也會相應波及銀行資產品質。2月以來，大陸銀行不良資產率有所上升，不過，肖遠企表示，銀保監會對銀行資產品質做過壓力測試，不良貸款受疫情影響會有所上升，但上升幅度不會太大，風險整體可控。 (旺報 ) #資產 #大陸 #遠企 #銀行 #銀保 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行業力推綠色金融 04:102020/03/15 專題周報 銀保監會：金融機構為抗疫提供信貸支持逾1.4兆元 17:592020/03/15 財經 陸銀保監會：通過消費信貸支持新型消費和消費復甦 18:162020/03/15 財經 美國八大銀行暫緩庫藏股計畫 保留資金抗疫 23:192020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 美八大銀行 暫緩實施庫藏股 04:102020/03/17 全球財經 行情輪轉 美歐股基金兩樣情 04:102020/03/17 投資理財 小心！元大S＆P原油正2 ETF淨值降至2.4元 11:372020/03/17 財經 陸銀保監會：大陸金融市場長期穩中向好 18:092020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美股飆千點道瓊期又殺！台股反彈無力 早盤由紅翻黑 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 即時 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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