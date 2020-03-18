大陸銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企17日表示，大陸金融資產的估值較低，股票市場本益比較低，大陸金融資產短期是比較好的避險資產，長期是比較好的價值資產。

肖遠企表示，疫情對宏觀經濟的衝擊也會相應波及銀行資產品質。2月以來，大陸銀行不良資產率有所上升，不過，肖遠企表示，銀保監會對銀行資產品質做過壓力測試，不良貸款受疫情影響會有所上升，但上升幅度不會太大，風險整體可控。

(旺報 )