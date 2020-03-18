新冠肺炎境外移入個案不斷提高，中央疫情指揮中心諮詢委員李秉穎今天表示，如果台灣境外感染不發展成社區感染就不必太悲觀，以日韓情況來看，只要檢驗數量夠，第一波疫情到夏天會趨緩。至於近期從歐洲旅遊回來的人，是因為歐洲資訊不精確影響防疫政策，國人不能過度苛責。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，對新冠肺炎疫情狂燒，中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增10例確診個案且均為境外移入，他說，國內目前還沒有出現第二代的感染病例，因此政策上就是繼續圍堵。

他也規勸民眾，現在所有出國旅遊除非因公否則都不要去，因為有很大風險，他也建議對於出國旅遊返台者，可以採取更嚴格的手段，要求回國後都要進行居家檢疫或居家隔離，因為除了歐洲外，包括美國目前疫情也是混沌不清，因為檢驗費用太高，以致很多人付不起檢驗的昂貴費用，使疫情被隱藏。

至於大陸疫情雖然傳出有很多省份病例數歸零，李秉穎認為，全世界應該有九成的人都不相信，大陸採取嚴格的封城和封戶手段，效果如何還不知道，但有些輕症患者在大陸並沒有檢驗，因此病例數到零的可能性很低。

大家很怕台灣也會爆發大規模社區感染，像武漢和義大利一般，他說，日韓經驗可作為借鏡，儘管韓國一開始看來彷彿失控，因為一下子很多病例，大家認為會淪陷，但實際上並沒有，因為南韓不像歐系國家採取放棄希望的作法，也沒有醫療崩潰問題，南韓病毒檢驗數可能是亞洲最高的，一下子就找出所有病患採取措施所以能控制住。

李秉穎表示，台灣境外移入病例如果不發展成社區感染也不必太悲觀，就如日韓一樣，而且他預估第一波疫情到夏天會趨緩，檢疫會愈來愈輕鬆，就像新加坡病例數未大幅增加，因為新加坡天氣很熱，病毒離開人體很快會死掉，所以雖然要跑馬拉松，但並非未來一年都如此，「不然大家都要崩潰了」。

至於近來發生許多從歐洲旅遊回來的人確診病例，他認為，這是因為歐洲不夠警覺，並未針對所有確診接觸者都進行調查，資訊不精確也影響我們防疫政策，這些人很多人都是初期就出國，當時並未有旅遊警示，不能苛責，「就像買車子出了事，不能怪當初為何沒買全險！」

不過他說，因為歐洲返國者都陸續出現情況，因此當前能做的就是亡羊補牢，回溯之前的旅遊者要求做檢查，必要時做檢驗。

他也以確診新冠肺炎的澳籍音樂家為例，之後追蹤的接觸者並未感染，他懷疑病毒主要傳染途徑可能並非飛沫傳染，而是接觸傳染，建議國人還是要多洗手，在洗手前避免碰觸口鼻。

(中時 )