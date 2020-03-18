美國股市波動劇烈，下跌幅度往往大於反彈幅度。財信傳媒董事長謝金河表示，美股動輒2000點、3000點的大跌，終於撞倒撐在萬點的台股，目前已有超過500檔股票跌破淨值，且與政治越靠近的股價表現就越差。

謝金河在臉書發文指出，引領工商企業界的工業總會、商業總會及工商協進會等工商界的領導人旗下公司股價表現都不佳，唯一股價在票面以上的只有工業總會理事長王文淵的台塑集團。

不過，去年台塑四寶已慘跌，這次疫情重創油價，台塑集團處境更艱難。謝金河預估，台塑石化首季虧損可能逾百億，台塑石化股價從151元跌至67.5元，已經慘跌六成，台化也跌了近五成，台塑、南亞也一樣慘烈。不過台塑集團底子厚實，大風大浪來襲，不會動搖根本。但是體質不夠厚實的企業，如果股價剩下殘值，那就得小心了。

此外，在政商圈很活躍的工商協進會理事長、台玻董事長的林伯豐領導的台玻股價剩下7.4元，本來台玻跌到10元，我已經覺得超便宜了，沒想到現在跌更多。另一個是商業總會理事長賴正鎰，他旗下的鄉林和台玻一樣，股價都剩下7.4元，賴正鎰打造涵碧樓很成功，又積極在南京推案，但鄉林建設去年前三季大虧8.89億元，股價頻頻破底創新低。還有兩個當過國民黨中常委的，一個是代理過黨主席的冠軍磁磚董事長林榮德，冠軍過去6年虧5年，冠軍每股淨值14.11元，股價居然剩下4.49元，市值只剩20億。還有邱復生領導的台開，股價在不知不覺中居然跌到5.23元。

謝金河說，台股剛剛從萬點跌下來，但仔細看，很多活躍在政商兩界的大老闆，公司股價老早就躺在地上了。

(中時電子報)